Serie B, UFFICIALE: ecco quando scenderà in campo il Palermo, calendario e orari playoff

La Lega B ha ufficializzato gli orari dei play-off di Serie B 2023-2024 che mettono in palio l’ultimo posto in massima serie.

Il Palermo scenderà in campo venerdì 17 maggio alle ore 20.30, sia che finisca al 6° o al 7° posto in classifica, da capire solo se in casa o in trasferta. Nel caso in cui, i rosanero dovessero qualificarsi all’ottavo posto, invece, scenderanno in campo sabato 18 maggio contro il Catanzaro.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª) – ore 20.30

Sabato 18 maggio 2024 (Catanzaro vs 8ª) – ore 20.30

Semifinali d’andata

Lunedì 20 maggio 2024 (6^/7^ vs 3ª) – ore 20.30

Martedì 21 maggio 2024 (Catanzaro/8^ vs 4ª) – ore 20.30

Semifinali (di ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.30

Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs Catanzaro/8ª) – ore 20.30

Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno)* – ore 20.30