Serie B, club con più campionati vinti: Palermo al terzo posto (FOTO)

Il campionato di serie B 2023/24 è stato vinto dal Parma, il primo della sua storia, ma l’11° in Emilia Romagna. Come si nota nella classifica stilata da “Trasfermarkt” il Palermo è al terzo posto con 5 campionati vinti. Settimo posto, invece, per la Sicilia nella classifica delle regioni con più titoli con 7 in totale.

Ecco le classifica in questione:

Primo campionato di #SerieB per il #Parma 🎉, che porta a 11 le vittorie dell’Emilia-Romagna, terza regione per numero successi totale in categoria.#TMdatabase pic.twitter.com/ndbU7Hx9rG — Transfermarkt.it (@TMit_news) May 6, 2024