Escl. Presidente Sudtirol: «Niente regali al Palermo. Venerdì venderemo cara la pelle»

«L’obiettivo venerdì è di chiudere in bellezza. Mi aspetto che la squadra si confermi dopo aver centrato l’obiettivo stagionale della salvezza. Per la stagione vissuta tra alti e bassi, al mio Sudtirol mi sento di dare un bell’otto in pagella». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Gerhard Comper Presidente del Sudtirol, prossimo avversario in campionato del Palermo.

Le inseguitrici temono che i rosanero possano affrontare un Sudtirol privo di motivazioni e scarico…

«Posso garantire che non sarà così. C’è la voglia di far bene, poi chiaramente che vinca il migliore. Noi venderemo cara la pelle».

Che Palermo si aspetta?

«Nonostante ultimamente non sia riuscito a centrare i risultati desiderati, il Palermo resta sempre il Palermo. L’organico dei rosanero è di livello e mi aspetto un avversario reattivo, certamente non in vena di regali. Sarà una partita interessante per il pubblico e l’intera piazza di Bolzano. Noi faremo del nostro meglio e cercheremo di vincerla».

Valente si è meritato la conferma per la prossima stagione?

«Il mister ha fatto bene e con il suo operato ci ha assicurato il mantenimento della categoria. Il resto verrà deciso nelle prossime settimane».

Quanto sarà difficile trattenere Casiraghi?

«Ci proveremo e ce la metteremo tutta. La sua permanenza però non dipenderà soltanto da noi».

Si aspettava un Palermo fuori dalla lotta per la promozione diretta?

«Chiaramente mi ha sorpreso, ma sappiamo che nel calcio non sempre contano i soldi. Il collettivo, infatti, ha sempre il suo peso. La vittoria del torneo da parte del Parma non è certamente stata una sorpresa».

Chi la spaventa di più del Palermo?

«Non ho dubbi che temo più di tutti il bomber Brunori».