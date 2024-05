Palermo, Corona in prestito all’Empoli: show e tripletta al Sassuolo. Gli highlights del match (VIDEO)

Giacomo Corona continua a brillare. L’attaccante di proprietà del Palermo è attualmente in prestito all’Empoli, con cui gioca nel campionato Primavera. Il centravanti, figlio dell’ex bomber Giorgio Corona, ha affondato il Sassuolo nella gara valida per la 32^ giornata del Campionato Primavera 1. Match andato in scena oggi, lunedì 6 maggio alle ore 13, al “Petroio” di Vinci.

A passare in vantaggio sono stati proprio i neroverdi con la rete di Kumi dopo i soli 2′ minuti di gioco. Il vantaggio degli ospiti è, però, solo un fuoco di paglia prima dello show di Giacomo Corona. Il centravanti prima pareggia al 5′ su rigore e poi realizza altre due reti, prima al 46′ e poi all’84’ ipotecando definitivamente la vittoria.

Ecco gli highlights del match: