TMW: “Palermo, contatti con Alvini: il tecnico apre al ruolo di traghettatore”

Continua la caccia del Palermo al nuovo allenatore per sostituire Corini.

Di Marzio: “Palermo, Alvini in pole per sostituire Corini”

Eugenio Corini non ha ancora ricevuto comunicazioni in merito all’esonero, ma il fatto che l’allenamento odierno sia stato spostato al pomeriggio appare come un’indiciazione chiara che qualcosa potrebbe cambiare nel giro di poco tempo.

Come si legge su “TMW” dopo i no raccolti da Gennaro Gattuso e Fabio Grosso, affiancati dalle idee che riguardano Andrea Sottil e Leonardo Semplici, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto con Massimiliano Alvini, tecnico esonerato a fine 2023 dalla guida dello Spezia.

L’allenatore toscano ha dato un assenso iniziale all’idea di vestire i panni del traghettatore, dunque con un accordo fino al termine della stagione. Non resta che attendere che Alvini risolva il contratto con i liguri.