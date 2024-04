Di Marzio: “Palermo, Alvini in pole per sostituire Corini”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio riporta alcuni aggiornamenti che riguardano la panchina del Palermo e il potenziale sostituto di Corini.

Tra i nomi sondati dal Palermo, c’è anche quello di Leonardo Semplici. Sondata la disponibilità dell’ex allenatore di Spal, Cagliari e Spezia. Al momento, c’è distanza per quanto riguarda la durata del contratto: il club ha offerto un contratto fino a giugno con clausola di rinnovo, l’allenatore vorrebbe un anno e mezzo. Tra gli altri nomi in lista anche Mignani, Longo e Alvini.

L’ex Cremonese entra in queste ore in gioco per la panchina. Le altre soluzioni restano Grosso (se cambia idea sull’entrare in corsa) Longo, Mignani e Semplici (se cambiano le condizioni). Tuttavia sono in corso le ultime valutazioni con Alvini che potrebbe sorpassare tutti nella corsa alla panchina rosanero.