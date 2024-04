Gds: “Palermo, così il «Genio» ha perso la rotta. Da una rimonta all’altra, quanti punti gettati al vento”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e i problemi della squadra di Corini.

Uno dei tanti problemi che il Palermo ha accusato in queste due stagioni con la guida tecnica di Corini è stato quello delle rimonte subite. Un rebus difficile da risolvere per il tecnico bresciano, evidentemente, visto che è un difetto che i rosanero si portano già dalla passata stagione e che è costato molti punti nel corso di queste due annate.

Deconcentrazione, approssimazione, lacune tecnico-tattiche: sono tanti i temi discussi durante questi mesi e che non hanno mai trovato una reale soluzione al problema, visto che il Palermo di queste rimonte ne ha subite, nell’arco delle due stagioni, ben 16. Partendo dalla stagione corrente, infatti, si può notare come i rosanero abbiano gettato alle ortiche ben 14 punti da situazioni in cui Brunori e compagni si erano trovati in situazione di vantaggio.

Sei partite che il Palermo stava vincendo e che, alla fine, non è riuscito a portare a casa per via di un mix di errori che hanno praticamente compromesso la stagione sia del Palermo che, di conseguenza, anche dello stesso Corini. Tutto cominciò a Terni, quando il gol di Lucioni sugli sviluppi di calcio d’angolo aveva tracciato la strada verso la vittoria che, tuttavia, sfumò a causa della rete del pari segnata dal «solito» Casasola.