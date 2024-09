Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’ex Palermo Rosario Maddaloni, partito dal settore giovanile dei rosanero, si appresta ad affrontare una nuova esperienza calcistica.

Il classe 1998 svincolato,ha trovato l’accordo per il suo approdo alla Fidelis Andria in Serie D. Per lui accordo annuale con opzione per una ulteriore stagione.