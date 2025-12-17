Tmw: “Modena in pressing. Vuole Brunori”
Il Modena ha individuato in Matteo Brunori il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Come riporta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, l’attaccante è in uscita dal Palermo, dove nelle ultime settimane ha trovato poco spazio, e rappresenta una pista concreta per il club emiliano.
Su Brunori resta viva anche l’idea Sampdoria, ma è una soluzione che non scalda né il capitano rosanero né il suo entourage. Secondo quanto evidenziato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, la destinazione che al momento appare più accreditata è proprio Modena, anche se l’operazione è legata a una serie di incastri ancora da definire.
Per liberare spazio nel reparto offensivo gialloblù, infatti, servirà prima un’uscita. Il nome indicato è quello di Pedro Mendes, attaccante che piace allo Spezia. Un interesse che potrebbe diventare decisivo nello sviluppo della trattativa: come sottolinea ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, i liguri stanno monitorando con attenzione anche la situazione Brunori, aprendo a scenari intrecciati tra i due club.
Serviranno ancora alcuni giorni per entrare nel vivo delle trattative, ma la sensazione è che il mercato stia per accendersi. Il Modena vuole Brunori, lo Spezia pensa a Mendes e il Palermo osserva in attesa degli incastri giusti. Saranno giorni caldi, con più piste destinate a incrociarsi.