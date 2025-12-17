Gazzetta dello Sport: “Padova, prende quota la cordata Banzato-Peghin: svolta nella cessione”

La cessione del Padova entra in una fase decisiva e il quadro sembra ormai più definito. Dopo settimane di indiscrezioni e scenari alternativi, prende sempre più corpo l’ipotesi di una soluzione tutta padovana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la cordata guidata da Antonio Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, insieme a Francesco Peghin, attuale socio di minoranza con il 25 per cento delle quote, rappresenta oggi la strada più probabile.

In un primo momento si era ipotizzato un possibile inserimento di una cordata locale nella trattativa tra Oughourlian e Figoli, ma lo scenario sembra essersi progressivamente spostato verso una soluzione interna al territorio. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il progetto Banzato-Peghin stia guadagnando consenso e credibilità, anche grazie alla solidità economica garantita dal gruppo industriale di Acciaierie Venete.

Peghin, già presente nell’assetto societario del Padova, rappresenterebbe un elemento di continuità, mentre l’ingresso di Banzato assicurerebbe nuove risorse e una visione strutturata per il futuro del club. Un binomio che, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, potrebbe convincere definitivamente le parti a chiudere l’operazione.

La sensazione è che la trattativa stia entrando nel vivo e che nelle prossime settimane possano arrivare sviluppi concreti. La Gazzetta dello Sport parla di una soluzione ormai in pole position, capace di garantire stabilità societaria e rilancio sportivo in una fase cruciale per il futuro del Padova.