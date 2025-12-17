Serie B, mercato già caldo: Brunori frena la Samp, Palermo su Tramoni e Pierini

In una Serie B così compatta, con distanze minime tra vetta e fondo classifica, ogni dettaglio può diventare decisivo nel girone di ritorno. Lo sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, evidenziando come ogni punto possa fare la differenza nella fase cruciale della stagione. Da qui l’attenzione maniacale con cui i club stanno preparando il mercato invernale, occasione fondamentale per correggere difetti e rilanciare ambizioni.

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’unica squadra che potrebbe restare sostanzialmente invariata è il Frosinone, proprio perché già completo e competitivo. Tutte le altre, soprattutto quelle in corsa per la promozione, stanno invece caricando i “pezzi da novanta”. Tra queste c’è il Palermo, già protagonista in estate: le tre vittorie consecutive hanno dato risposte incoraggianti, ma tra difesa e centrocampo qualcosa manca e qualche uscita è prevista.

Tiene banco anche il futuro di Brunori, indicato come destinato alla Sampdoria, anche se al momento il giocatore appare restio. In caso di partenza, spiega ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, servirà un sostituto: Tramoni resta una pista complicata per via della valutazione del Pisa (circa 6 milioni), mentre tra le alternative spunta Pierini.

Il Monza deve colmare le lacune lasciate dal cambio societario estivo: almeno due innesti a centrocampo sono ritenuti necessari. Il Cesena valuta l’aggiunta di tre o quattro elementi, uno per reparto, con particolare attenzione all’attacco: il ritorno di Djuric dal Parma non è solo una suggestione. Anche il Venezia cerca un esterno (Felici era l’obiettivo prima dell’infortunio) e potrebbe intervenire in attacco in caso di uscita di uno tra Casas e Fila.

Il Modena, invece, potrebbe cedere Caso per puntare su una prima punta come De Luca o Cerri. «Prepariamoci», avverte Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport: Pierini, Djuric, De Luca e Cerri sono i nomi destinati ad agitare maggiormente il mercato tra le grandi, che si marcano a vicenda e potrebbero dar vita a vere e proprie aste.

Capitolo “altre”. L’Avellino è l’esempio dell’urgenza di intervenire subito: arriva Sala dal Como, seguito da un paio di giovani, con l’obiettivo di renderlo operativo già dal 10. La Sampdoria, con Brunori, farebbe un colpo pesante e potrebbe aggiungere anche Salvatore Esposito, segnale che forse si è compreso come la salvezza passi da profili che conoscono la Serie B più che da scommesse estere.

Mercato importante anche per Spezia e Bari, con i pugliesi chiamati prima di tutto a rinforzare la difesa. Il Mantova, passato alla difesa a tre con Modesto, deve aggiungere almeno due elementi. Juve Stabia ed Empoli cercano un attaccante, mentre il Pescara punta a dare maggiore consistenza alla rosa. Ritocchi previsti anche per Südtirol, Carrarese e Catanzaro, mentre la Reggiana ritrova Sampirisi: un dettaglio che, come ricorda Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, può fare la differenza in un campionato così equilibrato.