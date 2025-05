Passi avanti in casa giallorossa. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, è stato positivo l’incontro fra Gian Piero Gasperini e la coppia Ghisolfi-Ranieri, andato in scena a Firenze in queste ore. Per la firma, però, mancano i consueti tempi tecnici, l’Atalanta non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, ma è probabile che a questo punto arrivi presto. La Roma è vicina all’inizio di una nuova era.

