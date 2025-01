E’ in piedi uno scambio di portieri tra Sampdoria ed Empoli. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club blucerchiato si prepara a salutare l’ex estremo difensore dell’Udinese che è diretto nuovamente verso la Serie A. Empoli e Sampdoria stanno infatti definendo lo scambio con Samuele Perisan che farà il viaggio opposto. Contatti in corso per definire gli ultimi dettagli dell’affare

