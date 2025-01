Palermo, Magnani: «Bisogna capire quali sono stati problemi. Tifosi? Piazza stimolante»

Nella giornata odierna Giangiacomo Magnani, nuovo acquisto rosanero, è stato presentato in sede di conferenza stampa questa mattina al CFA di Torretta. Il calciatore ha risposto ad alcune domande nel programma di “Casa Palermo” su Radiotime.

««Gavetta? Sono partito dalla Serie D, è stato un percorso lungo. Ho avuto la fortuna di iniziare in Sicilia, ed è meraviglioso tornarci. È un posto incredibile, dove ho ricordi splendidi. Siracusa è una città a cui sono rimasto molto legato. Successivamente sono stato fortunato, e spero che anche qui sarà così. Difesa? Ho giocato sia a quattro che a tre, ma spesso sul lato destro. Sono aperto a qualsiasi scelta tattica. Manca continuità al Palermo? Se ci fosse una ricetta per uscire da certe situazioni, andrebbe sempre tutto bene. Bisogna capire quali sono stati i problemi e trovare le strategie giuste per superarli. Tifosi? Ho sempre pensato che il calcio senza tifosi non sarebbe nulla. Più sei in piazze come Palermo, più è stimolante. È chiaro che significa avere più responsabilità, ma per me è un onore e un orgoglio poter vestire questi colori. CFA? Il Centro Sportivo è meraviglioso e all’avanguardia, è un segnale importante. Ti fa capire quali ambizioni ci sono. Città? Ieri è stata una giornata impegnativa, sono stato sballottato da una parte all’altra. È stato un primo giorno intenso. Cantante preferito? Ligabue».».