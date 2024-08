TMW: “Cittadella, su Enrico Baldini si alza il pressing del Catanzaro”

Enrico Baldini potrebbe lasciare il Cittadella in questi ultimi giorni di mercato. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore dei veneti sembrava essere ad un passo dal Cesena, pista poi tramontata lentamente. Adesso sull’attaccante classe ’96 si sarebbe fiondato il Catanzaro, che avrebbe alzato il pressing affinchè Baldini possa essere a disposizione di mister Fabio Caserta il prima possibile. In queste ore potrebbero seguire sviluppi decisivi.

