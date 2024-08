Serie B: domani sera Modena-Bari in chiaro su DAZN

Modena-Bari è la gara che aprirà la seconda giornata di Serie B. Come in occasione di Brescia-Palermo, match inaugurale del campionato cadetto andato in scena venerdì 16 agosto, anche la sfida tra gli emiliani e i pugliesi verrà trasmessa in chiaro su DAZN. La piattaforma streaming, che detiene i diritti audiovisivi della Serie B, ha deciso di omaggiare la partita valevole per la seconda giornata, il cui calcio d’inizio è fissato domani sera, venerdì 23 agosto, alle 20:30.

Continue Reading