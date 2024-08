Il Frosinone continua a muoversi in chiave mercato in entrata. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club sta per chiudere con il Monza per l’arrivo di Sorrentino.

Il portiere classe 2002, si trasferirà nel campionato cadetto con la formula del prestito. Mancherebbero gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità.