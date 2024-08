Come riportato da Il Secolo XIX, Niang, che l’hanno scorso ha vestito la maglia dell’Empoli, potrebbe ripartire dalla Serie B.

L’attaccante ex Milan è attualmente svincolato e potrebbe far gola a diversi club cadetti e non solo. Stando a quanto riferito da Il Secolo XIX, infatti, Niang è nel mirino della Sampdoria. La trattativa sembrerebbe comunque complicata, con i blucerchiati che, però, vorrebbero provarci fino in fondo.