Palermo, Gomis sulla giornata di ieri al Barbera: «Calore fortissimo, grazie a tutti» (FOTO)

Grande entusiasmo per l’allenamento a porte aperte svolto dal Palermo nella giornata di ieri, mercoledì 21 agosto, allo stadio Renzo Barbera. Per l’occasione i rosanero si sono presentati al pubblico per la nuova stagione e, tra i presenti, c’era anche Alfred Gomis, in stampelle dopo il brutto infortunio rimediato nella sfida di venerdì 16 agosto contro il Brescia. Di seguito il post sui social dell’estremo difensore: «Un calore fortissimo e una promessa per il futuro. Grazie Palermo e grazie a tutti voi!».

