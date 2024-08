Palermo, il saluto di Graves sui social: «È stata un’esperienza fantastica, mi mancherete tutti» (FOTO)

Simon Graves lascia il Palermo dopo un anno e mezzo. Sbarcato in Sicilia nella sessione invernale del calciomercato 2023 dal Randes, il difensore danese, nella giornata di ieri, mercoledì 21 agosto, si è trasferito allo Zwolle con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, sui propri profili social, ha pubblicato un post per ringraziare i tifosi e tutte le persone con le quali ha condiviso questa avventura in rosanero: «Cari compagni di squadra, staff, città e tifosi. Grazie per l’ultimo anno e mezzo.

È stata un’esperienza fantastica. Mi mancherete tutti!».

