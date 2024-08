Pisa-Palermo, Dionisi: «Sostituto Gomis? Il portiere che prenderemo sarà il più motivato a venire»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Sostituto Gomis già a Pisa? Impossibile, lavora H24 il direttore. Arriverà il portiere migliore che la società può prendere, conterà la volontà. I ragazzi si sentono addosso un peso, il dovere. Ma questo non ti porta lontano. La volontà è positiva, il dovere no. Tutti i ragazzi che sono arrivati volevamo venire a Palermo. Il portiere che prenderemo sarà il più motivato a venire a Palermo».