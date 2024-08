Pisa-Palermo, Dionisi: «Allenarsi a porte aperte unisce l’ambiente, non sarà l’ultima volta»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Training Day? Non sarà l’ultima volta che faremo allenamento a porte aperte perché questo unisce tutto l’Ambiente. Finalmente siamo tornati a Palermo, adesso è giusto che ci alleniamo qui e siamo contenti. Brunori-Henry insieme? Hanno caratteristiche diverse e potrebbero giocare anche insieme in futuro ma non adesso».