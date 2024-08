Pisa-Palermo, Dionisi: «Vasic è un giocatore più maturo, destinato a fare grandi cose»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Vasic è un giocatore più maturo dello scorso anno, è il più giovane del centrocampo e anche io ho grandi aspettative su di lui, deve continuare a lavorare come sta facendo deve volere arrivare in alto ma non troppo perché seno poi rischi di fare il passo più lungo della gamba. Spesso si vedono giocatori che scalano subito le gerarchie ma Vasic veniva da un anno di serie C quindi serve tempo, lui è forte ha caratteristiche uniche nella nostra squadra e sicuramente anche se quest’anno non dovesse far bene non c’è problema perché è destinato a fare grandi cose con questa maglia, è molto più bravo di quello che avete visto e di quello che anche lui ha fatto vedere fino ad ora».