Ve lo mandiamo in prestito e paghiamo pure parte del contratto: il Chelsea lo spedisce in Serie A | Capolavoro Juve

Giuntoli prova il capolavoro, per strappare al Chelsea uno dei suoi “esuberi”. La trattativa può decollare a queste cifre.

Ore bollenti per il mercato della Juventus. Da un lato le operazioni in uscita, con tanti giocatori finiti fuori dal progetto tecnico e in attesa di offerte importanti per lasciare la Continassa. Da un lato invece i colpi in entrata, per puntellare la squadra in tutti i reparti. Una rosa ancora non completa, mancano alcuni dettagli per soddisfare a pieno Thiago Motta, ma che ha quasi preso forma.

Rivoluzionato il centrocampo, con gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram, i bianconeri infatti in attacco dovranno sopperire probabilmente alle assenze di Chiesa, ormai in rotta con la società. Yildiz sarà il nuovo fulcro del reparto offensivo insieme a Vlahovic, ma manca ancora qualcosa.

Ecco perché Giuntoli in questi mesi ha provato diverse strade per portare a Torino un’ala di caratura internazionale in grado di soddisfare i gusti di Thiago Motta. Con il Chelsea soprattutto continuano le discussioni, in particolare per due calciatori.

Juve, caccia agli esterni

Sfumato o quasi il colpo Sancho, con lo United che ha fissato il prezzo a 60 milioni (cifra che la Juve intende spendere per Koopmeiners), Giuntoli inizia a guardarsi intorno. L’obiettivo è rinforzare il tridente offensivo, sostituire l’ormai ai margini del progetto Federico Chiesa, e migliorare se possibile l’attacco.

Una vera caccia agli esterni, pronta a partire in questa ultima fase di mercato, che vede nelle “prede” anche due calciatori del Chelsea. Stiamo parlando di Raheem Sterling e di Noni Madueke.

Asse Juve-Chelsea: si tratta per il prestito

La rosa extra large del Chelsea obbligherà il club a fine agosto a effettuare un vero e proprio fuori tutto. Sterling e Madueke fanno parte della lista di giocatori sacrificali per alleggerire le casse del club – e la panchina – e la Juventus lo sa bene.

Dal punto di vista della trattativa economica l’ex City è in uscita dal club di Londra, e non è un segreto, ma la sua valutazione è molto alta, circa 40 milioni di euro. Per il classe 2002 invece l’ipotesi potrebbe essere quella di un prestito, con il Chelsea che pur di liberarsi di qualche esubero potrebbe essere disposto a venire incontro alle richieste della Juventus. Un’ala destra di piede mancino che potrebbe fare al caso di Thiago Motta per il suo 4-3-3, un giovane da fare crescere e che potrebbe dare quella vivacità a un reparto offensivo ancora da completare.