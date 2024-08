“La Roma lo vuole vendere”: De Rossi è completamente senza parole | Perde il suo top player

La Roma avrebbe deciso di privarsi del suo top player, con De Rossi convinto per la cessione: perso l’idolo della curva.

Grandi operazioni in casa Roma in entrata. I giallorossi si sono confermati il club più attivo sul mercato, rimanendo in testa alla classifica anche di chi tra le big ha speso di più. I Friedkin hanno abituato certamente la piazza a colpi a effetto in piena estate, basti pensare a Mourinho, poi a Dybala e anche a Lukaku.

Tutti acquisti che scaldano il cuore della tifoseria, e anche quest’anno di acquisti scoppiettanti ne sono arrivati. Soule, Le Feè, già messisi in mostra. Ma anche Dovbyk, punta di diamante della nuova Roma. Insomma, De Rossi si gode i nuovi, ma è anche tempo di pensare agli esuberi illustri.

Secondo quanto riferito da Repubblica dunque, la Roma avrebbe deciso per la cessione di uno dei suoi giocatori migliori, per ragioni economiche ma anche tecniche. De Rossi, recentemente intervenuto sulla vicenda, ha con le sue parole confermato l’operazione in uscita.

Roma, addio al top player

Per quanto riguarda le cessioni dunque, ce ne saranno probabilmente alcune dolorose. Già saltato a luglio Spinazzola, in difesa potrebbe partire anche Smalling, faro della difesa degli ultimi anni a Trigoria. Uno su tutti però potrebbe lasciare un grande vuoto nel cuore dei tifosi.

Stiamo parlando di Paulo Dybala, che da quasi certo della permanenza è passato a quasi certo di partire. L’argentino infatti, con la clausola ormai scaduta – quella da 12 milioni di euro – potrebbe secondo quanto riportato dal quotidiano romano essere ceduto. Le ragioni sono anche tecniche, e De Rossi ha parlato così di una sua eventuale partenza dalla capitale.

De Rossi: “Chiunque vuole andare è libero”

“Non c’è nessuno legato mani e piedi, chiunque vuole andare via è libero di farlo“. Così De Rossi, in una recente uscita, ha parlato della situazione legata a Dybala, il quale adesso avrebbe ricevuto una importante offerta dall’Arabia Saudita.

Il giocatore potrebbe essere lasciato partire per due motivi. Uno quello economico, la Roma potrebbe in questo modo alleggerire in maniera importante il monte ingaggi visto che Dybala grava sulle casse del club con un ingaggio tra i più alti del campionato. L’altro è quello tecnico. Sulla fascia sinistra infatti c’è Soule, che convince De Rossi e che potrebbe prendere il posto da titolare all’ex Juventino. I rapporti sono freddi a Trigoria, e Dyabal è sempre più verso l’Arabia.