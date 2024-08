Pisa-Palermo, Dionisi: «Abbiamo i giocatori per fare un ottimo campionato»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«La squadra così può affrontare il campionato perché ha doppi ruoli tranne nel portiere. Abbiamo i giocatori per fare un ottimo campionato ma se ci saranno occasioni le sapremo cogliere. L’ambizione nei ragazzi c’è perché questo mestiere ti porta ad averla, è la benzina per ognuno di noi. I giocatori c’è l’hanno ma renderla un qualcosa di unico in tutto il gruppo richiede tempo».