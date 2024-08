Pisa-Palermo, Dionisi: «Affronteremo avversario ostico con giocatori bravi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Ho grande possibilità di scelta e così sarà ogni partita. Pisa? Lo conosco bene ma quando lo si affronta in casa loro è un avversario ostico con giocatori bravi quindi lo riconosco. Ha identità e fisicità, la squadra dovrà riconoscersi dentro la partita che verrà fuori. Giocare 3 partite fuori casa è fastidioso ma lo sapevamo, al ritorno le giocheremo tutte e tre in casa non vedo un problema in questo ma un opportunità da cogliere nelle prossime».