Pisa-Palermo, Dionisi: «Mi aspetto tanto da Ranocchia. Pierozzi? Troverà spazio»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Pierozzi è bravo e duttile, giocherà a destra ma può giocare anche a sinistra ha qualità tecnica e letture, non si è allenato prima di arrivare ma in futuro troverà spazio. Ranocchia è molto qualitativo, mi aspetto tanto da lui ma a Brescia non era la sua miglior giornata quindi ho preferito uno con forza nelle gambe come Saric che considero un titolare e molto duttile».