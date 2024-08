Pisa-Palermo, Dionisi: «I ragazzi sanno bene che stagione è stata quella passata, arrivare sesti non è fallimento»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«I ragazzi sanno bene che stagione è stata quella passata, arrivare sesti non è fallimento perché non era la più forte del campionato. Quello che mi è piaciuto meno è che siamo ricaduti in qualcosa che i ragazzi hanno già vissuto l’anno scorso. Dobbiamo andare oltre le difficoltà e riuscire a superare questi momenti e questa cosa è difficilmente allenabile»