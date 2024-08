Pisa-Palermo, Dionisi: «Appuah ha qualità importanti»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa in programma sabato.

Ecco le sue parole:

«Appuah è giovane con qualità da sviluppare e diverse dagli altri, perfetto secondo me anche se bravo ma non pronto da subito. Non so quando ma nonostante la giovane età e la lingua è sveglio e ha qualità importanti e utili. Stagione a chiusura mercato in futuro? Ne ho sempre sentito parlare quindi sono parole al vento quindi parlo di altro».