TMW: “Catanzaro, è finita con Fabio Caserta: si va verso la separazione”

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il futuro di Fabio Caserta sulla panchina del Catanzaro sembra ormai segnato. Dopo settimane di riflessione, si va verso la fine del rapporto tra l’allenatore campano e il club giallorosso. L’ufficialità ancora non è arrivata, ma dalla Calabria filtrano voci insistenti di un imminente addio, con Caserta che avrebbe già comunicato la sua decisione alla società.

L’intesa per proseguire insieme non sarebbe stata raggiunta: mister e dirigenza non avrebbero trovato un punto comune per continuare il progetto tecnico avviato solo un anno fa. Ora spetterà al presidente Floriano Noto individuare una nuova guida tecnica, in grado di proseguire sulla scia dei risultati ottenuti nelle ultime due stagioni.

Dopo l’era Vivarini, il Catanzaro aveva affidato la panchina a Caserta nell’estate del 2023. L’inizio di stagione era stato complesso, con una sola vittoria nelle prime quindici giornate. Ma da dicembre in poi, come ricorda TMW, il rendimento era cresciuto notevolmente, trascinando i giallorossi fino alla seconda semifinale play-off consecutiva, poi persa contro lo Spezia (come l’anno precedente contro la Cremonese).

Un percorso importante, costruito tassello dopo tassello, che ha riportato entusiasmo in una piazza ambiziosa ma esigente. Ora il Catanzaro si prepara ad aprire un nuovo capitolo, con la speranza che il prossimo allenatore possa confermare – se non migliorare – quanto fatto finora.