La Carrarese intende rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di mercato e si appresta a puntellare il reparto difensivo. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è tutto fatto per l’arrivo di Devid Bouah, che saluterà quindi il Catania per trasferirsi in Toscana. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

