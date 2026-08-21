test 2 articolo

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Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2026

Sono complessivamente 71 i migranti soccorsi e trasferiti a Lampedusa nelle ultime ore attraverso diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. A questi si aggiunge uno sbarco avvenuto a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove un’imbarcazione con circa 80 persone a bordo ha raggiunto la costa.

Soccorsi 56 migranti a circa 70 miglia dalle Pelagie

La nave Asso Venticinque, battente bandiera italiana, ha recuperato 56 migranti dopo aver raccolto nella giornata di ieri l’Sos lanciato da Alarm Phone per un’imbarcazione in difficoltà a circa 70 miglia dalle isole Pelagie.


Storia

Le persone soccorse, tutte di origine subsahariana, sono state successivamente trasferite su una motovedetta della Guardia Costiera, che le ha accompagnate al molo Papa Francesco di Lampedusa.

Secondo quanto riferito ai soccorritori, i migranti sarebbero partiti dalla Libia e avrebbero pagato tra 500 e 1.000 euro per affrontare il viaggio verso l’Europa.

Quattro tunisini recuperati a Lampione

Sempre nella serata di ieri, quattro cittadini tunisini sono sbarcati sull’isola di Lampione. Dopo aver trascorso la notte sull’isolotto, hanno allertato il numero di emergenza 112.

I quattro sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferiti successivamente a Lampedusa.

Altri 11 migranti, tra cui cinque donne e un minore, originari di Somalia e Sudan, sono stati invece soccorsi dalla Guardia Costiera e accompagnati sull’isola.

Con queste operazioni sono complessivamente 71 le persone soccorse e trasferite a Lampedusa nelle ultime ore.

All’hotspot 288 persone

Dopo i nuovi arrivi, all’hotspot di contrada Imbriacola risultano al momento 288 ospiti. La situazione all’interno della struttura viene monitorata dalle autorità, mentre proseguono le procedure previste per l’identificazione e la gestione dei migranti arrivati sull’isola.

Nuovo sbarco a Portopalo

Un altro episodio si è verificato nel Siracusano. Un’imbarcazione con a bordo circa 80 uomini, probabilmente di origine subsahariana, ha raggiunto la costa di Portopalo di Capo Passero, nella zona di contrada Pantanello.

I primi a intervenire sulla spiaggia sono stati i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, che hanno prestato assistenza ai migranti.

Sono ora in corso le procedure di identificazione da parte delle forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti sull’identità delle persone sbarcate e sulla provenienza dell’imbarcazione.

Gli episodi confermano la continua pressione migratoria lungo le rotte del Mediterraneo centrale e sulle coste siciliane, con le autorità impegnate nelle operazioni di soccorso, trasferimento e identificazione.

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