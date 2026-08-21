articolo test

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Soccorsi 56 migranti a circa 70 miglia dalle Pelagie

La nave Asso Venticinque, battente bandiera italiana, ha recuperato 56 migranti dopo aver raccolto nella giornata di ieri l’Sos lanciato da Alarm Phone per un’imbarcazione in difficoltà a circa 70 miglia dalle isole Pelagie.

Storia

Le persone soccorse, tutte di origine subsahariana, sono state successivamente trasferite su una motovedetta della Guardia Costiera, che le ha accompagnate al molo Papa Francesco di Lampedusa.

Secondo quanto riferito ai soccorritori, i migranti sarebbero partiti dalla Libia e avrebbero pagato tra 500 e 1.000 euro per affrontare il viaggio verso l’Europa.

Quattro tunisini recuperati a Lampione

Sempre nella serata di ieri, quattro cittadini tunisini sono sbarcati sull’isola di Lampione. Dopo aver trascorso la notte sull’isolotto, hanno allertato il numero di emergenza 112.

I quattro sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferiti successivamente a Lampedusa.

Altri 11 migranti, tra cui cinque donne e un minore, originari di Somalia e Sudan, sono stati invece soccorsi dalla Guardia Costiera e accompagnati sull’isola.

Con queste operazioni sono complessivamente 71 le persone soccorse e trasferite a Lampedusa nelle ultime ore.