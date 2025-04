Tacopina: «Fiducioso per i playout. Non abbandonerò la Spal in caso di Serie D»

Grazie al 3 a 0 rifilato al Gubbio nella sfida di ieri pomeriggio, domenica 27 aprile, valida per l’ultima giornata del Girone B di Serie C, la Spal giocherà i playout contro il Milan Futuro con il fattore campo a favore. Il sito ufficiale del club emiliano ha pubblicato le parole rilasciate dal presidente Joe Tacopina in vista della doppia sfida contro i giovani rossoneri, in programma il 10 e il 17 maggio:

«Oggi (ieri, ndr) era fondamentale vincere. Avevamo un solo risultato possibile: la nostra vittoria e il pareggio del Milan, ci daranno un doppio vantaggio sui playout. Sono soddisfatto del risultato, ma anche frustrato, perché avrei voluto vedere sempre questo atteggiamento durante la stagione. Oggi però le parole contano poco, in questo momento possiamo solo guardare avanti con fiducia e terminare questa stagione nel miglior modo possibile»

«Contro il Gubbio – continua Jacopina – è stata una stagione durissima, forse la più difficile da quando sono nel mondo del calcio in Italia. In estate, con il Direttore Casella abbiamo allestito una squadra che eravamo sicuri ci avrebbe portato a risultati differenti, purtroppo non è successo e ci troviamo in una situazione complicata. Come dico sempre le situazioni difficili prima o poi se ne vanno, ma le persone toste resistono e sono fiducioso che continuando a giocare con la mentalità e l’atteggiamento di oggi (ieri, ndr), potremo ancora salvare questa stagione. Dal giorno dopo ci concentreremo sulla prossima stagione cercando di ottenere quello che non siamo riusciti a raggiungere quest’anno. Io e il mio partner Marcello Follano non molliamo, abbiamo iniettato nella casse societarie 12 milioni di euro anche quest’anno e non vogliamo abbandonare il progetto sia che l’anno prossimo si parli di Serie C, come sono sicuro sarà, sia che si parli di Serie D».