Sudtirol, UFFICIALE: ecco Belardinelli

Sudtirol scatenato. Il club biancorosso nella giornata odierna ha ufficializzato un altro colpo di mercato in entrata: Belardinelli. A renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Empoli Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Belardinelli.

Il centrale, 23enne, si è legato al club biancorosso con un contratto fino a fine stagione, ovvero fino al 30 giugno 2025. Per il centrocampista, già nazionale under 19, si tratta di un gradito ritorno in biancorosso dopo la stagione da protagonista 2022-2023, nel primo anno in B dell’FCS, in cui totalizzò 31 gare, impreziosite da 2 reti e 2 assist e culminata con l’infortunio nel corso della sfortunata semifinale playoff di Bari. Infortunio da cui si è perfettamente ristabilito.

Nato Ravenna il 14 marzo 2001, Luca Belardinelli, 190 centimetri, piede destro è un centrocampista offensivo. Cresce a Senigallia iniziando a muovere i primi passi nella Scuola Calcio Vigorina, contraddistinguendosi sin da subito per le sue qualità: fisico, spiccata personalità, grande tecnica e capacità balistiche. L’Empoli apprezza le sue qualità e, nel 2017, dopo un paio di provini lo tessera. Ben presto diventa un elemento di spicco dell’Under 17, di cui assume i gradi di capitano. Diventa titolare nella formazione Primavera, prima con mister Lamberto Zauli nella stagione della Promozione dalla Primavera-2 alla Primavera-1 e nella successiva culminata con la salvezza e nel 2021-2021, l’anno della conquista del titolo italiano di categoria con mister Antonio Buscè. Veste la maglia della nazionale Under 18 e poi quella dell’Under 19 di Alberto Bollini, venendo anche convocato nel febbraio 2020 dal c.t. della nazionale maggiore Roberto Mancini per uno stage, poi annullato a causa dall’emergenza Coronavirus. Sei gare da azzurrino. Prima stagione da professionista in serie C 2021-2022 con la casacca della Pro Vercelli (20 gare)”.