Sudtirol, UFFICALE: dall’Hellas Verona preso Praszelik

Il Sudtirol si rinforza a centrocampo. Il club biancorosso ha acquistato, dall’Hellas Verona, Mateusz Praszelik: trequartista 23enne. Il calciatore arriva a titolo temporaneo, a renderlo noto è il club cadetto mediante il seguente comunicato:

“FC Südtirol comunica di aver acquistato a titolo temporaneo – prestito annuale – dalla società Hellas Verona Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Praszelik.

Il trequartista, 23 anni, già nazionale giovanile polacco fino all’Under 21, si è legato al club biancorosso con un contratto fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Cosenza, a cui era approdato nel gennaio del 2023, disputando complessivamente 37 gare in serie B. 2 le presenze in A con il Verona.

Mateusz Praszelik, nato il 26 settembre 2000 a Racibórz (Polonia), 184 centimetri, piede destro, è un centrocampista centrale dalle doti offensive. Può essere schierato sia come trequartista, sia come mezzala di inserimento.

Cresciuto nelle giovanili del Legia Warszawa, con cui si laurea campione di Polonia Under-19, esordisce in prima squadra a 18 anni, nel match di Puchar Polski contro il Raków Częstochowa.

Nella stagione 2019-2020 viene riconfermato dai wojskowi, debuttando in Ekstraklasa il 21 luglio 2019 per chiudere la stagione con il titolo di campione di Polonia. Decide di non rinnovare il contratto in scadenza con il Legia per accasarsi allo Śląsk Breslavia, con cui si distingue a più riprese e segna il suo primo gol da professionista.

Il 29 gennaio 2022 viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato sino al giugno 2023 al Verona. Debutta con i gialloblù il 6 febbraio seguente nella sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Il 26 gennaio 2023 viene ceduto in prestito in Serie B al Cosenza. Conclusa la stagione 2022-2023 con la salvezza dei lupi, fa ritorno al Verona con cui svolge il ritiro pre-campionato prima di trasferirsi nuovamente ai rossoblù fino al 30 giugno 2024, totalizzando 26 presenze.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Mateusz Praszelik e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.