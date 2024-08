Da Salerno: “Palermo su Lassana Coulibaly: ma il centrocampista vuole la A”

Sono molte le squadre che hanno mostrato un certo interesse per il centrocampista maliano della Salernitana, Lassana Coulibaly. Nonostante una stagione non brillante, il giocatore aveva impressionato nelle sue prime due annate con la maglia granata, attirando l’attenzione di diversi club.

L’ultima squadra ad essersi aggiunta alla lista degli interessati è il Palermo, guidato dall’ex direttore sportivo della Salernitana, De Sanctis. Quest’ultimo conosce bene Coulibaly, avendolo avuto sotto la sua gestione durante il periodo trascorso a Salerno.

Tuttavia, come riportato da “Tuttosalernitana.com” Coulibaly non sembra intenzionato a scendere in cadetteria e preferirebbe restare in Serie A. Tra le squadre della massima serie che lo hanno individuato come obiettivo per rinforzare la mediana ci sono soprattutto Empoli e Cagliari. Entrambi i club vedono in Coulibaly un potenziale rinforzo per il centrocampo, sfruttando la sua esperienza e le sue qualità tecniche.

La situazione rimane in evoluzione, con Coulibaly che dovrà prendere una decisione cruciale per il suo futuro. La volontà di restare in Serie A potrebbe essere il fattore decisivo, influenzando le trattative in corso e le strategie dei club interessati.