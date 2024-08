Diritti Tv Serie B: convocata assemblea di Lega il 7 agosto

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha convocato un’Assemblea Ordinaria con carattere d’urgenza, in conformità alle vigenti disposizioni statutarie, per discutere e deliberare su vari punti all’ordine del giorno, tra cui la questione cruciale dei diritti audiovisivi. L’assemblea si terrà martedì 6 agosto 2024 alle ore 7.30 in prima convocazione e, se necessario, in seconda convocazione mercoledì 7 agosto 2024 alle ore 13.30 presso la sede della Lega a Milano, in via Ippolito Rosellini, 4.

Ordine del Giorno

L’assemblea affronterà i seguenti punti:

Verifica poteri: Conferma della validità delle presenze e dei poteri dei partecipanti.

Comunicazioni del Presidente: Aggiornamenti e informazioni da parte del Presidente della Lega.

Diritti audiovisivi: Aggiornamenti, valutazioni e determinazioni riguardanti l’assegnazione dei diritti TV per il prossimo triennio.

Contenziosi pendenti: Discussione delle controversie legali in corso.

Varie ed eventuali: Altri argomenti rilevanti non specificati precedentemente.

In considerazione della particolare delicatezza ed importanza degli argomenti trattati, è richiesta la partecipazione in presenza di tutti i membri.

L’assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, sottolineando l’importanza della collaborazione e della presenza fisica dei partecipanti per garantire un dibattito efficace e decisioni ponderate su questioni fondamentali per il futuro del campionato.

La riunione del 7 agosto si prospetta cruciale per il futuro della Serie B, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi, una questione di grande importanza sia per i club coinvolti che per i tifosi. L’esito dell’assemblea determinerà come i prossimi tre anni di partite saranno trasmessi, influenzando direttamente la visibilità e il finanziamento del campionato. Restiamo in attesa di aggiornamenti su questo importante incontro.