Lo date a noi Osimhen? Pazzesco in Serie A | La telefonata impossibile è partita

Il centravanti nigeriano è stato richiesto da un club a sorpresa, che fino a qualche giorno fa non aveva nemmeno pensato di comprarlo.

Da diverse settimane, o sarebbe meglio dire da diversi mesi, prosegue la telenovela riguardante il futuro di Victor Osimhen. A marzo scorso, durante la pausa nazionali, il bomber nigeriano aveva affermato dal ritiro della sua selezione di voler andare via da Napoli. Niente da dire per il presidente Aurelio De Laurentiis, che però ha posto una sola ed importante condizione per lasciarlo partire: il pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Il valore di quest’ultima, di ben 130 mln di euro, ha allontanato però diverse società interessate a lui. Di quelle rimaste il PSG ha presentato un’offerta, che non è piaciuta alla società partenopea. La pista che porterebbe il centravanti sotto la Torre Eiffel dunque si è raffreddata di colpo. Negli ultimi giorni invece si è parlato di un ritorno di fiamma del Chelsea, pronto a imbastire uno scambio tra lui e Lukaku.

Anche questa ipotesi però sembra non voler decollare. E’ per questa ragione dunque che nelle ultimissime ore si sta facendo sempre più insistente uno scenario clamoroso e quasi impensabile fino a qualche giorno fa. Un club di Serie A infatti è pronto a dare l’assalto al bomber africano.

Ecco chi vuole Osimhen

Secondo gli ultimi rumors di mercato la Juventus sta facendo un tentativo a sorpresa per portare a casa il fuoriclasse nato nel 1998. A quanto pare infatti la Vecchia Signora starebbe pensando di imbastire uno scambio tra Osimhen e Federico Chiesa, che tanto interessa agli azzurri.

Entrambi i giocatori infatti sono in uscita dalle rispettive squadre, e riuscire a mettere a segno un affare del genere converrebbe a tutti, anche ai diretti interessati, i quali si ritroverebbero al centro di un nuovo progetto.

Affare quasi impossibile tra le due squadre

Questi rumors a dir poco clamorosi sembrano però dover rimanere tali. Prima di ogni cosa il tentativo di della Vecchia Signora è stato piuttosto flebile, sapendo già che difficilmente la trattativa sarebbe potuta decollare.

La motivazione ovviamente è data dalla enorme rivalità che c’è tra il Napoli e la Juventus. La società partenopea infatti non vorrebbe mai dare ai nemici giurati il proprio fuoriclasse, come accaduto già diverse volte in passato.