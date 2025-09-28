Sudtirol, il Druso resta un fortino: 3-1 alla Reggiana. Gli highlights

Il “Druso” continua a essere la roccaforte del Sudtirol. Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, la squadra di Castori – costretto in tribuna per squalifica – ha travolto la Reggiana con un 3-1 netto, frutto di una superiorità evidente sul piano atletico, tecnico e tattico. Per i biancorossi, imbattuti quasi sempre in casa nel 2025, si tratta di un successo che consolida la scalata verso i piani alti della classifica.

Il vantaggio è arrivato al 18’: Odogwu ha protetto palla spalle alla porta e servito a rimorchio Martini, bravo a trovare l’angolo con un diagonale preciso. Lo stesso Odogwu, poco dopo, ha firmato il secondo assist per la stoccata vincente di Merkaj al 26’. Con due reti di scarto, il Sudtirol ha preso pieno controllo del match, mostrando un calcio non solo fisico ma anche organizzato e propositivo, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Nella ripresa il copione non è cambiato: all’11’ Tronchin ha calato il tris con un destro dal limite che ha messo in luce le responsabilità di Motta. Solo un guizzo d’orgoglio ha permesso agli ospiti di ridurre le distanze: al 14’ Portanova ha sfruttato un cross di Reinhart per firmare il 3-1. Troppo poco, però, per riaprire una partita già segnata.

Il fischio finale ha certificato la netta supremazia del Sudtirol e la giornata da dimenticare per la Reggiana di Dionigi, mai realmente in partita.