Sudtirol, Castori carica la squadra: «Contro lo Spezia serve tornare a vincere»

Il Sudtirol si prepara a una delle partite più delicate della sua stagione. Alla vigilia della sfida interna contro lo Spezia, Fabrizio Castori è intervenuto in sala stampa per analizzare il momento della squadra e fissare gli obiettivi immediati, a partire dalla necessità di ritrovare il successo.

Dopo la sosta, il lavoro si è concentrato soprattutto sul recupero delle energie, sia fisiche sia mentali. «La squadra sta bene dal punto di vista atletico – ha spiegato Castori – e abbiamo individuato con chiarezza le aree in cui dobbiamo migliorare e quelle da consolidare». L’avversario, però, è di assoluto livello: «Affronteremo una partita molto difficile contro uno Spezia di grande valore, ma siamo consapevoli dell’importanza di tornare alla vittoria».

Il tecnico ha poi affrontato il tema dei nuovi acquisti, sottolineando come serva ancora un po’ di tempo per vederli al massimo della condizione. «Non sono ancora al livello degli altri per ritmo e intensità, ma il tempo giocherà a loro favore», ha chiarito. Su Verdi, Castori ha evidenziato qualità e imprevedibilità: un giocatore capace di incidere anche a gara in corso. Frigerio, invece, ha bisogno di ritrovare continuità dopo un periodo di inattività.

Sul piano tattico, l’allenatore non esclude soluzioni funzionali al momento della squadra. «Alcune scelte, come l’impiego di Molina anche in mezzo al campo, rispondono a esigenze di equilibrio e gestione della partita», ha spiegato, ribadendo la volontà di non snaturare l’identità del gruppo.

Infine, un passaggio sulla tenuta mentale. Castori ha respinto l’idea di una squadra sfiduciata: «Questo gruppo non ha mai perso fiducia in ciò che fa. Corre, lotta e si spende sempre». Gli episodi negativi possono generare scoraggiamento, ma non intaccano la convinzione di fondo. «L’umore è passeggero – ha concluso – e va superato attraverso le prestazioni, che restano la base per ritrovare risultati e sicurezza».