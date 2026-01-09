Monza, vicino il colpo Hernani

Il Monza accelera sul mercato e si avvicina a Hernani. Il club biancorosso sta definendo l’operazione con il Parma per il centrocampista brasiliano, che potrebbe arrivare a titolo definitivo, considerando la scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa è entrata in una fase avanzata e il Monza valuta l’affondo decisivo per assicurarsi un profilo di esperienza e qualità in mezzo al campo, utile già nell’immediato per la seconda parte di stagione.

