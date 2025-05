Stadio “Barbera”, Anello rassicura: «Interventi urgenti per l’agibilità, convenzione pronta entro l’estate»

Buone notizie in arrivo per il futuro dello stadio “Renzo Barbera” e per i tifosi del Palermo. L’assessore allo Sport e al Turismo del Comune, Alessandro Anello, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Agorà su TRM, offrendo importanti aggiornamenti sul tema della convenzione e dell’agibilità dell’impianto in vista della prossima stagione.

Anello ha chiarito che, al di là dell’accordo in via di definizione, le urgenze strutturali richieste dalla Lega sono una priorità immediata per l’amministrazione:

«Una cosa tengo a precisare: non possiamo, nell’attesa che si arrivi alla convenzione, non prendere in esame gli interventi all’ordine del giorno. Ci sono delle prescrizioni della Lega da adempiere entro breve tempo per giocare la prossima stagione al “Barbera”. Dobbiamo intervenire rapidamente».

In questo senso, ha aggiunto:

«Per assolvere le prescrizioni della Lega, noi come amministrazione comunale stiamo affrontando questo capitolo. Stiamo cercando di capire come intervenire entro i tempi per dare l’opportunità al Palermo di poter iniziare la stagione al “Barbera”».

«Convenzione condivisa entro l’estate»

Sul fronte più ampio della convenzione con il Palermo FC, Anello ha mostrato fiducia:

«Siamo ottimisti. Avevamo cercato di portare la convenzione in aula a metà marzo. Il meccanismo non si è inceppato: stiamo cercando di smussare tutti quegli angoli che vanno smussati per poter arrivare in aula con una convenzione condivisa da tutti. È questo l’obiettivo vero che abbiamo, da perseguire entro l’estate».

Anello ha voluto anche rassicurare sul contenuto della bozza:

«Non ci sono problemi sulla durata o sul progetto di fattibilità. Sono certo che il percorso che stiamo cercando di portare avanti insieme al Palermo potrà vedere la luce in estate, così ci mettiamo nelle migliori condizioni per l’inizio della prossima stagione».

Nessun conclave, solo lavoro tecnico

Infine, l’assessore ha chiarito che non ci sono ostacoli politici né riunioni sotterranee a frenare l’iter:

«I pareri tecnici della ragioneria e quelli della segreteria generale sono in fase di stesura. Non c’è nessun conclave o riunioni varie. Si sta svolgendo un approfondimento della convenzione e di eventuali modifiche per arrivare in aula con un documento condiviso. Sono dell’avviso che ci stiamo lavorando, gli uffici stanno lavorando alacremente».

Il Comune, dunque, si dice pronto a fare la propria parte, tra urgenze operative e visione di lungo termine, affinché lo stadio Barbera sia il teatro della prossima stagione rosanero in piena regola e con una base amministrativa stabile.