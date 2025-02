Spezia verso il Palermo: Soleri salta la sfida. Vignali ci sarà

Luca Vignali, uscito a fine primo tempo durante l’ultimo incontro contro il Cittadella, non avrà problemi a partecipare alla prossima partita del Spezia contro il Palermo. Come riportato da “CittàdellaSpezia.com”, il polivalente giocatore è stato sostituito per precauzione dopo un duro colpo ricevuto, ma sarà disponibile per il tecnico Luca D’Angelo questo weekend. La precauzione è stata presa anche in considerazione della squalifica di un altro giocatore, Bandinelli.

Per quanto riguarda Edoardo Soleri, le notizie non sono altrettanto positive. L’attaccante dovrà osservare un periodo di stop più lungo a causa di un’infiammazione che si è riacutizzata di recente. Si prevede che Soleri rimarrà fuori dai campi di gioco per circa un mese, con un rientro previsto in marzo, giusto in tempo per contribuire nell’ultima fase decisiva del campionato.