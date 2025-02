La Salernitana è attivamente al lavoro per potenziare il proprio reparto offensivo e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ha messo nel mirino Flavio Russo del Sassuolo. Le trattative sono in corso per portare l’attaccante a vestire la maglia granata, arricchendo così le opzioni offensive della squadra.

Continue Reading