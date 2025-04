Spezia, stipendi di febbraio pagati: scongiurata l’ipotesi penalizzazione

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile penalizzazione ai danni dello Spezia, in quanto gli stipendi inerenti al mese di febbraio non sarebbero stati ancora pagati. Ai bianconeri è stato dato come termine il 16 aprile per rimediare alla situazione creata per evitare sanzioni pesanti. Come riporta “Il Secolo XIX“, gli stipendi in questione sarebbero stati pagati, per cui i punti in classifica del club ligure non verranno ritoccati. Paul Francis, nuovo proprietario dello Spezia, ha ottenuto il mutuo bancario che ha sbloccato una situazione in stallo. Adesso si cercano partner che possano contribuire ad una gestione fiorente del club.

