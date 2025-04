Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: squalificati Cigarini, Cistana, Bertola e Favasuli

ROMA – Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Ines Pisano in merito alla quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, disputata tra l’11 e il 13 aprile 2025. Le sanzioni riguardano sia comportamenti dei sostenitori che provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori e dirigenti.

Ammende ai club

Due le sanzioni pecuniarie più significative:

Cosenza: 5.000 euro di multa per il lancio, da parte dei propri sostenitori, di un petardo, tre fumogeni e due bottigliette nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Mantova: 5.000 euro di ammenda per gravi espressioni offensive rivolte dai propri tifosi alla panchina avversaria e per il lancio di un fumogeno in campo. Anche in questo caso, applicata la riduzione prevista dall’art. 29.

Squalifiche per espulsione

Squalifica per una giornata per tre calciatori:

Nicolò Bertola (Spezia), per un fallo grave di gioco.

Luca Cigarini (Reggiana), per proteste veementi all’intervallo contro l’arbitro.

Andrea Cistana (Brescia), per un fallo grave di gioco.

Squalifiche per cumulo di ammonizioni

Squalifica per una giornata, in quanto già diffidati, per:

Francesco Bardi (Reggiana): proteste contro gli ufficiali di gara, con aggravante per il ruolo di capitano.

Stefano Cella (Mantova), Costantino Favasuli (Bari), Natan Girma (Reggiana), Luca Magnino (Modena), Orji Okwonkwo e Riccardo Palmieri (Cittadella), Filippo Pittarello (Catanzaro).

Altri provvedimenti disciplinari

Numerosi i giocatori ammoniti, alcuni dei quali con conseguente diffida. Tra questi:

Kristoffer Lund (Palermo): quarta ammonizione.

Giangiacomo Magnani (Palermo): terza ammonizione.

Fabio Lucioni (Frosinone): seconda ammonizione.

Oliver Christensen (Salernitana): prima ammonizione.

Provvedimenti ai dirigenti

Marcello Pizzimenti (Reggiana) è stato squalificato per una giornata per proteste plateali nei confronti dell’arbitro, alzandosi dalla panchina aggiuntiva al 36′ del primo tempo.