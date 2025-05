Spezia, Roberts ci crede: premio promozione da oltre un milione per squadra e staff

Thomas Roberts punta forte sulla promozione in Serie A dello Spezia Calcio. Il nuovo proprietario del club ligure, arrivato alla guida della società da poche settimane, ha infatti previsto un premio economico per tecnici e giocatori in caso di salto nella massima serie.

Come riportato da La Nazione, il bonus promozione era già nei piani ai tempi dei Platek e poi di FC32, ma oggi è stato rilanciato con decisione dalla nuova proprietà rappresentata dalla RAM Holdings.

Un incentivo milionario per inseguire la A

La cifra stanziata, secondo quanto riportato, è superiore al milione di euro. Il premio scatterebbe solo in caso di promozione e sottolinea le ambizioni dichiarate di Roberts, che punta a riportare lo Spezia in Serie A dopo la promozione già centrata nel 2020.

Roberts e il presidente Stillitano sarebbero pronti a tornare in Italia per assistere dal vivo alla semifinale playoff, che vedrà i bianconeri opposti a Catanzaro o Cesena.