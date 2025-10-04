Giornale di Sicilia: “Spezia-Palermo, le probabili formazioni”

Alle 17.15, allo stadio “Alberto Picco”, va in scena Spezia-Palermo, gara valida per la settima giornata di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi cercano il settimo risultato utile consecutivo, mentre la squadra di Luca D’Angelo va a caccia della prima vittoria stagionale.

Come riportato da Alessandro Arena sul “Giornale di Sicilia”, il tecnico rosanero confermerà il 3-5-2 con Joronen tra i pali e il trio difensivo formato da Peda, Bani e Veroli, vista la squalifica di Ceccaroni. Sulle fasce agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mediana spazio a Gomes, Blin e Palumbo, quest’ultimo in vantaggio per un ruolo più avanzato. Davanti, confermata la coppia Pohjanpalo–Le Douaron, con Brunori pronto a subentrare.

Dall’altra parte, lo Spezia di D’Angelo si schiera anch’esso con il 3-5-2. In porta ci sarà Sarr, protetto da Wisniewski, Cistana e Mateju. In mezzo al campo, Esposito sarà il regista, affiancato da Cassata e Kouda, con Vignali e Beruatto sulle corsie laterali. In attacco, spazio alla coppia Lapadula–Artistico, con l’obiettivo di sbloccare finalmente la casella delle vittorie.

La partita sarà diretta da Marcenaro di Genova, con calcio d’inizio alle 17.15, in diretta su Dazn e Prime Video.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2)

Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Vignali, Esposito, Cassata, Kouda, Beruatto; Lapadula, Artistico.

Allenatore: D’Angelo.

Panchina: Loria, Mascardi, Jack, Bertoncin, Onofri, Candela, Aurelio, Nagy, Comotto, Di Serio, Soleri, Vlahovic.

Squalificati: Hristov.

Palermo (3-5-2)

Joronen; Peda, Bani, Veroli; Pierozzi, Gomes, Blin, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Avella, Pizzuto, Diakité, Bereszynski, Gyasi, Giovane, Vasic, Segre, Brunori, Corona.

Squalificati: Ceccaroni.